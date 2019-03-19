Якутские овцебыки прижились в Магаданской области

СЕГОДНЯ 11:45 2019-03-19T11:45:13+03:00

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В сентябре 2018 года якутских овцебыков завезли на остров Завьялова Магаданской области.

Магаданские специалисты с вертолета увидели три группы овцебыков, всего 25 особей. Выжили все привезенные овцебыки, к тому же, специалисты отметили их хорошее физическое состояние.

По результатам мониторинга можно будет оценить возможность расселения животных в горных экосистемах Якутии, ведь благодаря этому ареал обитания овцебыка заметно расширится и создаст комфортные условия для дальнейшего развития.

В настоящее время овцебыки в живой природе России обитают на Таймыре, Якутии, Чукотке (ГПЗ «Остров Врангеля»), Ямале и Магаданской области.

ИСТОЧНИК KP.RU