2019-03-19T10:48:54+03:00
Общество

Ко Дню победы правительство Якутии подарит ветеранам ВОВ по 15 тысяч рублей

Выплаты поддержаны госпрограммой о социальной поддержке граждан республики
Ольга Донская
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--Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Глава Якутии Айсен Николаев подписал указ об единовременной выплате в честь 74-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне в 1945 году.

15.000 рублей получат инвалиды и участники войны, 10 тысяч – вдовы погибших воинов, награждённые знаком «Жителю блокадного Ленинграда».

Вдовы умерших участников ВОВ и бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистами в период Второй мировой войны, выплатят 5 000 рублей.

Указ распространяется только на граждан, проживающих в Якутии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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