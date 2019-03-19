Ко Дню победы правительство Якутии подарит ветеранам ВОВ по 15 тысяч рублей
Выплаты поддержаны госпрограммой о социальной поддержке граждан республики
-Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Глава Якутии Айсен Николаев подписал указ об единовременной выплате в честь 74-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне в 1945 году.
15.000 рублей получат инвалиды и участники войны, 10 тысяч – вдовы погибших воинов, награждённые знаком «Жителю блокадного Ленинграда».
Вдовы умерших участников ВОВ и бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистами в период Второй мировой войны, выплатят 5 000 рублей.
Указ распространяется только на граждан, проживающих в Якутии.
ИСТОЧНИК KP.RU