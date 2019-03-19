В Якутии родственница получала пенсию за умершего пенсионера
Возбуждено уголовное дело
-Фото: Иван МАКЕЕВ
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В Вилюйском районе Якутии возбудили уголовное дело на женщину, получавшую пенсию умершего близкого родственника.
Установлено, что после смерти пенсионера, семья не уведомила об этом соответствующие органы и женщина, воспользовавшись этим, снимала пенсионные выплаты умершего. Противозаконные действия обвиняемой продолжались с февраля по октябрь 2018 года.
Сумма незаконно полученных денег 152 000 рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU