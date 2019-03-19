В столице Якутии пройдет чемпионат России по северному многоборью
Спортсмены буду состязаться в в метании топора на дальность и прыжках через нарты
-
Изменить размер текста:
В Якутске пройдет чемпионат России по северному многоборью. Соревнования пройдут с 1 по 7 апреля в спортивном комплексе «Модун».
В соревнованиях примут участие сильнейшие спортсмены из разных регионов страны. В каждую команду войдут шесть мужчин и пять женщин. Они будут соревноваться в метании топора на дальность, тройных прыжках с отталкиванием двумя ногами, беге с палкой и прыжках через нарты.
Соревнования пройдут с 1 по 7 апреля.
ИСТОЧНИК KP.RU