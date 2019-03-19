В столице Якутии пройдет чемпионат России по северному многоборью

СЕГОДНЯ 10:19 2019-03-19T10:26:15+03:00

Спортсмены буду состязаться в в метании топора на дальность и прыжках через нарты

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В Якутске пройдет чемпионат России по северному многоборью. Соревнования пройдут с 1 по 7 апреля в спортивном комплексе «Модун».

В соревнованиях примут участие сильнейшие спортсмены из разных регионов страны. В каждую команду войдут шесть мужчин и пять женщин. Они будут соревноваться в метании топора на дальность, тройных прыжках с отталкиванием двумя ногами, беге с палкой и прыжках через нарты.

Соревнования пройдут с 1 по 7 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU