В Якутске открылась выставка «Арктика — территория инноваций»

СЕГОДНЯ 09:59 2019-03-19T11:47:24+03:00

Выставка пройдет 19 марта с 10:00 до 18:00 часов в ТЦ «Кружало»

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Сегодня в торговом центре «Кружало» открылась выставка «Арктика — территория инноваций» приуроченная ко Дню Арктики в Якутии.

Организации и предприятия республики покажут свои проекты и разработки, которые созданы специально для жизни в арктических районах. Например, все желающие смогут увидеть, как проводят спутниковый мониторинг и авиаучет диких северных оленей, узнают о создании специальной бытовой химии и многом другом.

Мероприятия ко дню Арктики начались 14 марта и будут проводится на территории всей Якутии до 5 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU