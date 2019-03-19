В Якутске открылась выставка «Арктика — территория инноваций»
Выставка пройдет 19 марта с 10:00 до 18:00 часов в ТЦ «Кружало»
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Сегодня в торговом центре «Кружало» открылась выставка «Арктика — территория инноваций» приуроченная ко Дню Арктики в Якутии.
Организации и предприятия республики покажут свои проекты и разработки, которые созданы специально для жизни в арктических районах. Например, все желающие смогут увидеть, как проводят спутниковый мониторинг и авиаучет диких северных оленей, узнают о создании специальной бытовой химии и многом другом.
Мероприятия ко дню Арктики начались 14 марта и будут проводится на территории всей Якутии до 5 апреля.
ИСТОЧНИК KP.RU