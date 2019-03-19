В Намском районе Якутии услышат новую радиостанцию
Частота радиостанции «Энсиэли» 104,3 МГц
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В Намском районе Якутии запустили вещание новой радиостанции «Энсиэли» на частоте 104,3 МГц. Открытие посетили глава района Юрий Слепцов, гендиректор ГУП «ТЦТР» Андрей Ребров и руководитель станции Гаврил Мальцев.
Работа над районным радио началась два года назад. Сотрудники оформили частоты и получили лицензию на вещание. Радио будет рассказывать о всех сферах жизни района.
ИСТОЧНИК KP.RU