В Якутске мужчина открыто похитил телефон у женщины
…и сдал его в ломбард
-Фото: ЯСИА
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У 40-летней жительницы Якутска мужчина похитил телефон. Действие произошло в ее квартире.
Потерпевшая проводила вечер со своим знакомым, когда они сидели за столом, в квартиру пришел 28-летний мужчина. Он стал требовать возврата долга у знакомого женщины, в пылу ссоры схватил телефон хозяйки, положил к себе в карман и ушел.
Украденный телефон злоумышленник сдал в ломбард и пропил полученные деньги. Сумма ущерба – 4 000 рублей. Похищенное вернули хозяйке. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU