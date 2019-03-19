В Якутске мужчина открыто похитил телефон у женщины

СЕГОДНЯ 06:22 2019-03-19T06:22:19+03:00

…и сдал его в ломбард

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У 40-летней жительницы Якутска мужчина похитил телефон. Действие произошло в ее квартире.

Потерпевшая проводила вечер со своим знакомым, когда они сидели за столом, в квартиру пришел 28-летний мужчина. Он стал требовать возврата долга у знакомого женщины, в пылу ссоры схватил телефон хозяйки, положил к себе в карман и ушел.

Украденный телефон злоумышленник сдал в ломбард и пропил полученные деньги. Сумма ущерба – 4 000 рублей. Похищенное вернули хозяйке. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU