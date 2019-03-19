2019-03-19T05:06:38+03:00
Происшествия

В Якутске женщина ограбила магазин

Она украла бытовую химию
Ольга Донская
Поделиться:
--
Изменить размер текста:

Росгвардия задержала жительницу Якутска с подозрением на грабеж. Продавец торговой точки воспользовалась кнопкой тревожной сигнализации, когда увидела, что одна из покупательниц взяла с витрины несколько флаконов бытовой химии и скрылась в неизвестном направлении.

Воришкой оказалась 49-летняя женщина, которую доставили в дежурную часть полиции для дальнейшего разбирательства. Возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Намском районе Якутии услышат новую радиостанцию
В Якутске мужчина открыто похитил телефон у женщины
Курс на газ: в Якутии разрабатывают программу расширения применения газомоторного топлива
Акция «Безопасные каникулы» от сотрудников ГИБДД Якутии
Представители Киргизии вылетят в Якутск
Федеральная служба судебных приставов Якутии приглашает на день открытых дверей
Якутская банда вымогателей требовала два миллиона рублей
Якутские полицейские изъяли 688 бутылок контрафактной водки
В Якутске женщина привела воришку в квартиру бывшего мужа
В Якутске прошел Гран-при Саха по бодибилдингу
В Якутске появятся лаборатории по цифровой экономике и сквозным технологиям
В Якутске прошли семейные «Веселые старты»
Маленькие «Полярные волки» сыграли в центре Якутска
Якутянин стал «Лидером России»
C начала марта с улиц Якутска вывезли более 76 тысяч кубометров снега
Руководитель парламентской фракции ЕР в Якутии сложил свои полномочия
Освобожден от должности руководитель Службы спасения Якутии
Инвесторы заинтересовались газоперерабатывающим производством в Якутии
Глава Якутии прокомментировал назначение Виктора Лебедева
Первая победа России на Кубке мира по вольной борьбе в Якутске
В Якутске наградили лучших работников коммунального комплекса
В Якутии задержали главу района
Когда тебе холодно: в Якутии грабитель вынес тепловую пушку