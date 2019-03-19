В Якутске женщина ограбила магазин
Она украла бытовую химию
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Росгвардия задержала жительницу Якутска с подозрением на грабеж. Продавец торговой точки воспользовалась кнопкой тревожной сигнализации, когда увидела, что одна из покупательниц взяла с витрины несколько флаконов бытовой химии и скрылась в неизвестном направлении.
Воришкой оказалась 49-летняя женщина, которую доставили в дежурную часть полиции для дальнейшего разбирательства. Возбуждено уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU