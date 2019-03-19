Курс на газ: в Якутии разрабатывают программу расширения применения газомоторного топлива
Проект подпрограммы по расширению применения природного газа в качестве топлива в республике обсудили на совещании с председателем правительства республики Владимиром Солодовым.
По словам министра промышленности и геологии республики Максима Терещенко, собственная региональная подпрограмма будет разработана до 2022 года.
Сегодня развитие использования газомоторного топлива - приоритетная задача, поставленная на федеральном уровне. Ключевой момент программы – снижение цены топлива для населения и предприятий республики.
Программа предполагает увеличение количества и создание на территории Якутии сети автозаправочных станций.
Общий объем финансирования подпрограммы составит порядка 3,3 млрд рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU