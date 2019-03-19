2019-03-19T04:32:36+03:00
Общество

Акция «Безопасные каникулы» от сотрудников ГИБДД Якутии

Акция будет идти в течении всего месяца
Ольга Донская
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Уже скоро начнутся долгожданные весенние каникулы, и дети всех возрастов все чаще начнут проводить время на открытом воздухе.

В прошедшие выходные сотрудники ГИБДД и Департамента гостехнадзора провели проверку соблюдения правил соблюдения правил безопасности при катании на снегоходах в одном из столичных айс-парков.

Катание аттракционе «банан» популярно среди детей, поэтому под пристальное внимание сотрудников в первую очередь попали именно это развлечение. Водители самоходных машин должны иметь не только право управления этим видом транспорта, соответствующее разрешение, но и определенные навыки и опыт. Кроме того, они обязаны проводить инструктажи по безопасности во время движения для клиентов и контролировать наличие на них защитных экипировок.

В течение всего месяца в рамках мероприятия «Безопасные каникулы» запланированы совместные ведомственные проверки и различные акции во всех районах республики.

ИСТОЧНИК KP.RU

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