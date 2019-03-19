Представители Киргизии вылетят в Якутск
По информации телеканала «Якутия 24» в Якутию собирается вылететь дипломатический корпус Киргизии для проведения профилактики нарушений среди мигрантов. Об этом сообщил главный инспектор пресс-службы МВД Киргизской республики Эрнис Осмонбаев.
- В связи с произошедшими событиями, в целях разрешения сложившейся ситуации и предотвращения возможной эскалации, намечается выезд сотрудников посольства, в том числе представительства МВД. В Якутию также собирается госслужба миграции при правительстве Киргизии, — отметил Эрнис Осмонбаев.
В республике проведут все необходимые и профилактические работы. Поводом для визита стали противоправные действия уроженцев Киргизской республики.
ИСТОЧНИК KP.RU