Представители Киргизии вылетят в Якутск

СЕГОДНЯ 04:06 2019-03-19T04:06:13+03:00

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По информации телеканала «Якутия 24» в Якутию собирается вылететь дипломатический корпус Киргизии для проведения профилактики нарушений среди мигрантов. Об этом сообщил главный инспектор пресс-службы МВД Киргизской республики Эрнис Осмонбаев.

- В связи с произошедшими событиями, в целях разрешения сложившейся ситуации и предотвращения возможной эскалации, намечается выезд сотрудников посольства, в том числе представительства МВД. В Якутию также собирается госслужба миграции при правительстве Киргизии, — отметил Эрнис Осмонбаев.

В республике проведут все необходимые и профилактические работы. Поводом для визита стали противоправные действия уроженцев Киргизской республики.

ИСТОЧНИК KP.RU