Федеральная служба судебных приставов Якутии приглашает на день открытых дверей

СЕГОДНЯ 11:47 2019-03-18T11:47:59+03:00

Изменить размер текста: A A

28 марта 2019 года в Управлении Федеральной службы судебных приставов по Республике Саха (Якутия) с 14.00 часов до 20.00 часов. состоится день единого приема граждан.

Цель мероприятия - повышение доступности и открытости службы судебных приставов для граждан, оказание юридической помощи по вопросам исполнения судебных решений, актов и иных органов, обеспечение установленного порядка деятельности судов.

Предварительная запись на прием к руководству Управления ведется по телефону 8 (4112) 22-63-97 или по адресу: г. Якутск, ул.Лермонтова, 25, кабинет 601.

Для участия в мероприятии необходимо наличие паспорта.

ИСТОЧНИК KP.RU