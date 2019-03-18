Якутская банда вымогателей требовала два миллиона рублей
Они получили половину от желаемой суммы
-Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Два жителя поселка Айхал Мирнинского района Якутии стали жертвами вымогателей. Банда требовала у них два миллиона рублей. Один из потерпевших,
опасаясь применения насилия в свой адрес, передал неизвестным денежные средства в размере 1 000 000 рублей.
Сотрудники полиции и УФСБ нашли вымогателей. Ими оказались пятеро человек от 18 до 47 лет. Всю денежную сумму вернули. Возбуждено уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU