Якутская банда вымогателей требовала два миллиона рублей

СЕГОДНЯ 11:27 2019-03-18T11:27:59+03:00

Они получили половину от желаемой суммы

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Два жителя поселка Айхал Мирнинского района Якутии стали жертвами вымогателей. Банда требовала у них два миллиона рублей. Один из потерпевших,

опасаясь применения насилия в свой адрес, передал неизвестным денежные средства в размере 1 000 000 рублей.

Сотрудники полиции и УФСБ нашли вымогателей. Ими оказались пятеро человек от 18 до 47 лет. Всю денежную сумму вернули. Возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU