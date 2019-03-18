В Якутске женщина привела воришку в квартиру бывшего мужа
Подозреваемый похитил…музыкальную колонку
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Житель Якутска вернувшись из длительной командировки, к своему удивлению, обнаружил пропажу своей музыкальной колонки и следы чужого пребывания.
По поданному заявлению был задержан 26-летний уроженец Мегино-Кангаласского района Якутии.
Как оказалось, в отсутствие потерпевшего его бывшая жена сдала в аренду его квартиру. Подозреваемый жил там в течении месяца, а к концу аренды прихватил с собой колонки для личного пользования. Имущество изъято. На подозреваемого заведено уголовное дело по статье «Кража».
ИСТОЧНИК KP.RU