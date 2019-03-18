В Якутске женщина привела воришку в квартиру бывшего мужа

СЕГОДНЯ 09:13 2019-03-18T09:13:54+03:00

Изменить размер текста: A A

Житель Якутска вернувшись из длительной командировки, к своему удивлению, обнаружил пропажу своей музыкальной колонки и следы чужого пребывания.

По поданному заявлению был задержан 26-летний уроженец Мегино-Кангаласского района Якутии.

Как оказалось, в отсутствие потерпевшего его бывшая жена сдала в аренду его квартиру. Подозреваемый жил там в течении месяца, а к концу аренды прихватил с собой колонки для личного пользования. Имущество изъято. На подозреваемого заведено уголовное дело по статье «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU