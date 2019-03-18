2019-03-18T08:47:01+03:00
Спорт

В Якутске прошел Гран-при Саха по бодибилдингу

Бодибилдеры Якутии показали на что способны
Ольга Донская
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--Фото: ЯСИА
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В Якутске прошел республиканский чемпионат по бодибилдингу Гран-при Саха, в котором приняли участие 57 спортсменов в 13 категориях

Судьями чемпионата стали президент федерации бодибилдинга Александр Вишневский, секретарь федерации бодибилдинга России Наталья Михайлова и основатель якутского клуба «Спарта» Аскольд Суровецкий.

- Соревнование прошло на высоком уровне. Ваши зрители очень отзывчивые и искренне болели за своих фаворитов, зал был полон. Уровень спортсменов хорош, у многих есть шансы удачно выступить на чемпионате России. Отмечу, что в Якутске есть все условия для развития бодибилдинга, нужно популяризировать этот вид спорта и дальше, - поделился своими впечатлениями Александр Вишневский.

ИСТОЧНИК KP.RU

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