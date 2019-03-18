В Якутске появятся лаборатории по цифровой экономике и сквозным технологиям
Их будет четыре
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В Якутске откроют лаборатории сквозных технологий для развития цифровой экономики в рамках нацпроекта «Цифровая экономика».
Планируется открытие лабораторий по большим данным, нейротехнологиям и искусственному интеллекту, робототехнике, виртуальной и дополненной реальности. Региональные власти намерены создать к 2030 году в сфере IT до 10 тыс. рабочих мест, а также вырастить в республике собственного „IT-единорога“ — компании с капитализацией в $1 млрд.
ИСТОЧНИК KP.RU