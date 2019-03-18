2019-03-18T08:14:31+03:00
Общество

В Якутске появятся лаборатории по цифровой экономике и сквозным технологиям

Их будет четыре
Ольга Донская
Поделиться:
--
Изменить размер текста:

В Якутске откроют лаборатории сквозных технологий для развития цифровой экономики в рамках нацпроекта «Цифровая экономика».

Планируется открытие лабораторий по большим данным, нейротехнологиям и искусственному интеллекту, робототехнике, виртуальной и дополненной реальности. Региональные власти намерены создать к 2030 году в сфере IT до 10 тыс. рабочих мест, а также вырастить в республике собственного „IT-единорога“ — компании с капитализацией в $1 млрд.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Федеральная служба судебных приставов Якутии приглашает на день открытых дверей
Якутская банда вымогателей требовала два миллиона рублей
Якутские полицейские изъяли 688 бутылок контрафактной водки
В Якутске женщина привела воришку в квартиру бывшего мужа
В Якутске прошел Гран-при Саха по бодибилдингу
В Якутске прошли семейные «Веселые старты»
Маленькие «Полярные волки» сыграли в центре Якутска
Якутянин стал «Лидером России»
C начала марта с улиц Якутска вывезли более 76 тысяч кубометров снега
Руководитель парламентской фракции ЕР в Якутии сложил свои полномочия
Освобожден от должности руководитель Службы спасения Якутии
Инвесторы заинтересовались газоперерабатывающим производством в Якутии
Глава Якутии прокомментировал назначение Виктора Лебедева
Первая победа России на Кубке мира по вольной борьбе в Якутске
В Якутске наградили лучших работников коммунального комплекса
В Якутии задержали главу района
Когда тебе холодно: в Якутии грабитель вынес тепловую пушку