2019-03-18T06:23:40+03:00
Общество

В Якутске прошли семейные «Веселые старты»

Эстафета приурочена к Году добрососедства
Ольга Донская
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17 марта в одной из спортивных школ города состоялась семейная эстафета «Веселые старты». Мероприятие состоялось в рамках спартакиады среди округов и пригородов Якутска.

Спартакиада является одним из самых главных мероприятий Года добрососедства. Сардана Авксентьева пришла на открытие эстафеты и выразила признательность участникам - родителям, бабушкам и дедушкам, поддержавшим своих детей, внуков.

На спартакиаде в десяти видах спорта приняли участие семейные команды округов и пригородов. Победителями стали представители посёлка Пригородный.

ИСТОЧНИК KP.RU

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