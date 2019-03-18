Маленькие «Полярные волки» сыграли в центре Якутска

СЕГОДНЯ 04:26 2019-03-18T04:26:48+03:00

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Первоклассники и воспитанники хоккейной секции «Полярные волки» сыграли дружеский матч на площади Ленина. Игра прошла в честь присоединения Крыма к России.

Игра шла три периода по десять минут с перерывами на 2-5 минут. На встрече юным хоккеистам пришлось бороться друг с другом: «Полярные волки» разделились на «белых» и «черных». Матч завершился счетом 4:1 в пользу «белых».

ИСТОЧНИК KP.RU