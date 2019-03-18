2019-03-18T04:26:48+03:00
Общество

Маленькие «Полярные волки» сыграли в центре Якутска

На главной площади города состоялся хоккейный матч среди школьников
Ольга Донская
Поделиться:
--Фото: ЯСИА
Изменить размер текста:

Первоклассники и воспитанники хоккейной секции «Полярные волки» сыграли дружеский матч на площади Ленина. Игра прошла в честь присоединения Крыма к России.

Игра шла три периода по десять минут с перерывами на 2-5 минут. На встрече юным хоккеистам пришлось бороться друг с другом: «Полярные волки» разделились на «белых» и «черных». Матч завершился счетом 4:1 в пользу «белых».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24