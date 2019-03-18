Маленькие «Полярные волки» сыграли в центре Якутска
На главной площади города состоялся хоккейный матч среди школьников
-Фото: ЯСИА
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Первоклассники и воспитанники хоккейной секции «Полярные волки» сыграли дружеский матч на площади Ленина. Игра прошла в честь присоединения Крыма к России.
Игра шла три периода по десять минут с перерывами на 2-5 минут. На встрече юным хоккеистам пришлось бороться друг с другом: «Полярные волки» разделились на «белых» и «черных». Матч завершился счетом 4:1 в пользу «белых».
ИСТОЧНИК KP.RU