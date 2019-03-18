Якутянин стал «Лидером России»

СЕГОДНЯ 03:12 2019-03-18T03:12:32+03:00

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Якутянин Евгений Григорьев вошел в число победителей всероссийского конкурса управленцев «Лидеры России».

В сочинском парке науки и искусств «Сириус» прошел финальный этап конкурса. Партнерами проекта стали 20 компаний, которые смоделировали для участников конкурса задачи, основанные на реальных случаях.

В финал прошли 300 человек из 21 города России. Каждому финалисту вручен образовательный грант на миллион рублей. Победителями конкурса стали 104 претендента, в число которых и вошел Евгений Григорьев. Выигравшие получат возможность год работать под наставничеством лучших руководителей в сфере бизнеса и государственного управления.

ИСТОЧНИК KP.RU