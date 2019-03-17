СЕГОДНЯ 08:24 2019-03-17T08:24:27+03:00

Сегодня снег убирают на ул. Дзержинского, автостраде 50 лет Октября, Можайского и площади Победы.

С улиц и дворов убирают снег и наледи, также идет уборка снега с крыш

Изменить размер текста: A A

C начала марта с улиц Якутска вывезли более 76 тысяч кубометров снега. В рамках санитарного трехмесячника в столице республики ведутся плановые работы по уборке снега и наледей с улиц и дворов, идет уборка снега с крыш.

Сегодня снег убирают на ул. Дзержинского, автостраде 50 лет Октября, Можайского и площади Победы. Работают 22 самосвала КАМАЗ, 4 бобкета, 2 снегопогрузчика, 3 фронтальных погрузчика, грейдер, 3 трактора МТЗ, колесный и гусеничный бульдозеры.

За прошедшие сутки на полигон компании «Якутдорстрой» вывезено 6772 кубометров снега. С начала марта общий объем вывезенного снега составляет 76 564 кубометров.

ИСТОЧНИК KP.RU