2019-03-17T08:24:27+03:00
Общество

C начала марта с улиц Якутска вывезли более 76 тысяч кубометров снега

С улиц и дворов убирают снег и наледи, также идет уборка снега с крыш
Нинель ГУСЕВА
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Сегодня снег убирают на ул. Дзержинского, автостраде 50 лет Октября, Можайского и площади Победы.Сегодня снег убирают на ул. Дзержинского, автостраде 50 лет Октября, Можайского и площади Победы.
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C начала марта с улиц Якутска вывезли более 76 тысяч кубометров снега. В рамках санитарного трехмесячника в столице республики ведутся плановые работы по уборке снега и наледей с улиц и дворов, идет уборка снега с крыш.

Сегодня снег убирают на ул. Дзержинского, автостраде 50 лет Октября, Можайского и площади Победы. Работают 22 самосвала КАМАЗ, 4 бобкета, 2 снегопогрузчика, 3 фронтальных погрузчика, грейдер, 3 трактора МТЗ, колесный и гусеничный бульдозеры.

За прошедшие сутки на полигон компании «Якутдорстрой» вывезено 6772 кубометров снега. С начала марта общий объем вывезенного снега составляет 76 564 кубометров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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