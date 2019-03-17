Руководитель парламентской фракции ЕР в Якутии сложил свои полномочия
На внеочередном заседании президиума политсовета Якутского отделения партии «Единая Россия» были приняты решения по двум членам партии. Имена Владимира Чичигинарова и Андрея Ноговицына фигурируют в деле о картельном сговоре коммерческих организаций с медучреждениями.
По итогам заседания фракции единороссов в Ил Тумэн рекомендовано удовлетворить заявление руководителя фракции Владимира Чичигинарова о прекращении полномочий.
Также принято решение приостановить членство в партии Андрея Ноговицына в связи с возбуждением против него уголовного дела, сообщается на сайте республиканского отделения «ЕР».
Факты мошенничества и картельного сговора коммерческих организаций с медучреждениями на поставку лекарств выявлены по итогам проверки прокуратуры и службы экономической безопасности МВД республики. Стоимость закупок в 2-4 раза превышала розничные цены, общая сумма госконтрактов - 3 млрд рублей.
Возбуждены уголовные дела по факту картельного сговора и мошенничества в особо крупном размере.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Видео обысков медицинских учреждений в Якутске
Медучреждения республики обвиняют в картельном сговоре с коммерческими организациями (подробности)
ИСТОЧНИК KP.RU