Руководитель парламентской фракции ЕР в Якутии сложил свои полномочия

СЕГОДНЯ 07:57 2019-03-17T07:57:44+03:00

Одной из компаний, подозреваемых в сговоре, владеют сын и дочь Владимира Чилингарова. Фото Василия Кононова.

Имя Владимира Чичигинарова фигурирует в деле о картельном сговоре на 3 млрд рублей

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На внеочередном заседании президиума политсовета Якутского отделения партии «Единая Россия» были приняты решения по двум членам партии. Имена Владимира Чичигинарова и Андрея Ноговицына фигурируют в деле о картельном сговоре коммерческих организаций с медучреждениями.

По итогам заседания фракции единороссов в Ил Тумэн рекомендовано удовлетворить заявление руководителя фракции Владимира Чичигинарова о прекращении полномочий.

Также принято решение приостановить членство в партии Андрея Ноговицына в связи с возбуждением против него уголовного дела, сообщается на сайте республиканского отделения «ЕР».

Факты мошенничества и картельного сговора коммерческих организаций с медучреждениями на поставку лекарств выявлены по итогам проверки прокуратуры и службы экономической безопасности МВД республики. Стоимость закупок в 2-4 раза превышала розничные цены, общая сумма госконтрактов - 3 млрд рублей.

Возбуждены уголовные дела по факту картельного сговора и мошенничества в особо крупном размере.

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ИСТОЧНИК KP.RU