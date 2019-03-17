Освобожден от должности руководитель Службы спасения Якутии

СЕГОДНЯ 07:36 2019-03-17T07:36:08+03:00

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Распоряжением председателя правительства Якутии освобожден от должности руководитель Службы спасения республики. Николай Находкин покинул пост по собственному желанию.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, в ближайшее время он займется написанием докторской диссертации.

За последние 12 лет Службы спасения республики 4 раза становилась лучшим аварийно-спасательным формированием Дальнего Востока, отмечена золотой и серебряной медалями крупнейшей в Европе международной выставки «Комплексная безопасность». Дважды коллектив становился лауреатом инновационной премии МЧС России «Есть идея», получено около десяти патентов на изобретения по спасательным технологиям в экстремальных условиях.

Николай Находкин - член Высшего совета Союза спасателей России, председатель Якутского регионального отделения РОССОЮЗСПАСа.

ИСТОЧНИК KP.RU