Инвесторы заинтересовались газоперерабатывающим производством в Якутии
По словам главы Якутии Айсена Николаева несколько инвесторов готовы вложиться в проект по созданию газоперерабатывающего производства в промышленных масштабах.
К 2022 году в регионе планируется строительство сети автогазозаправочных станций в 16 районах.Для сохранения цен на топливо и даже их сокращения нужно создание газоперерабатывающих производств в промышленных масштабах. Это примерно сотни тысяч тонн.
- Мы надеемся, что в ближайшее время состоится визит постпреда РФ по ДФО Юрия Трутнева, которого я просил поддержать нас по этому вопросу, в частности, провести совещание по созданию газоперерабатывающих производств, - сказал глава республики.
Напоминаем, что Якутия из-за высоких цен и некачественного бензина на АЗС республики начнет собственное производство.
ИСТОЧНИК KP.RU