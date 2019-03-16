2019-03-16T12:44:58+03:00
Общество

Инвесторы заинтересовались газоперерабатывающим производством в Якутии

К 2022 году планируется строительство сети автогазозаправочных станций
Ольга Донская
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По словам главы Якутии Айсена Николаева несколько инвесторов готовы вложиться в проект по созданию газоперерабатывающего производства в промышленных масштабах.

К 2022 году в регионе планируется строительство сети автогазозаправочных станций в 16 районах.Для сохранения цен на топливо и даже их сокращения нужно создание газоперерабатывающих производств в промышленных масштабах. Это примерно сотни тысяч тонн.

- Мы надеемся, что в ближайшее время состоится визит постпреда РФ по ДФО Юрия Трутнева, которого я просил поддержать нас по этому вопросу, в частности, провести совещание по созданию газоперерабатывающих производств, - сказал глава республики.

Напоминаем, что Якутия из-за высоких цен и некачественного бензина на АЗС республики начнет собственное производство.

ИСТОЧНИК KP.RU

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