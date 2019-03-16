2019-03-16T06:41:08+03:00
Общество

Глава Якутии прокомментировал назначение Виктора Лебедева

Вопрос о новом гендиректоре «Саханефтегазсбыт» прозвучал в прямом эфире
Ольга Донская
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--Фото: ЯСИА
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Глава Якутии Айсен Николаев ответил на вопрос о назначении Виктора Лебедева и.о генерального директора «Саханефтегазсбыт» прозвучавший во время прямого эфира передачи «Прямой разговор».

- Я знаю Виктора достаточно давно. Он человек волевой и целеустремленный. Если он себя зарекомендует с хорошей стороны при организации завоза с той командой, которая сейчас работает в организации, то почему он не должен возглавлять такое предприятие?, —ответил Айсен Николаев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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