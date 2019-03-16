Глава Якутии прокомментировал назначение Виктора Лебедева

СЕГОДНЯ 06:41 2019-03-16T06:41:08+03:00

Изменить размер текста: A A

Глава Якутии Айсен Николаев ответил на вопрос о назначении Виктора Лебедева и.о генерального директора «Саханефтегазсбыт» прозвучавший во время прямого эфира передачи «Прямой разговор».

- Я знаю Виктора достаточно давно. Он человек волевой и целеустремленный. Если он себя зарекомендует с хорошей стороны при организации завоза с той командой, которая сейчас работает в организации, то почему он не должен возглавлять такое предприятие?, —ответил Айсен Николаев.

ИСТОЧНИК KP.RU