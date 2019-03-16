Первая победа России на Кубке мира по вольной борьбе в Якутске
Якутский борец одержал победу в стартовой схватке первого круга
-Фото: ЯСИА
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Сегодня в Якутске стартовал Кубок мира по вольной борьбе среди мужчин. Первой схваткой соревнований стало противостояние России и Кубы.
Якутский борец Арыйаан Тютрин в весе до 57 кг одержал победу в стартовой схватке первого круга. Счет схватки 8:3 в пользу Тютрина.
Кубок мира по вольной борьбе-2019 проходит с 16 по 17 марта в ЦСП "Триумф".
ИСТОЧНИК KP.RU