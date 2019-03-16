В Якутске наградили лучших работников коммунального комплекса
15 марта в Окружной администрации города Якутска прошло торжественное заседание в честь празднования Дня работника бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства.
Собравшихся поздравил министр ЖКХ энергетики Якутии Дмитрий Садовников. Он подчеркнул, что работники отрасли ежедневно помогают городу развиваться, в части обеспечения населения качественными услугами жилищно-коммунального комплекса.
В конце мероприятия лучших работников коммунального комплекса наградили нагрудными знаками отличия, почетными грамотами и благодарственными письмами Министерства ЖКХ и энергетики РС(Я) и Окружной администрации города Якутска.
ИСТОЧНИК KP.RU