В Якутске наградили лучших работников коммунального комплекса

СЕГОДНЯ 03:39 2019-03-16T03:39:26+03:00

Изменить размер текста: A A

15 марта в Окружной администрации города Якутска прошло торжественное заседание в честь празднования Дня работника бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства.

Собравшихся поздравил министр ЖКХ энергетики Якутии Дмитрий Садовников. Он подчеркнул, что работники отрасли ежедневно помогают городу развиваться, в части обеспечения населения качественными услугами жилищно-коммунального комплекса.

В конце мероприятия лучших работников коммунального комплекса наградили нагрудными знаками отличия, почетными грамотами и благодарственными письмами Министерства ЖКХ и энергетики РС(Я) и Окружной администрации города Якутска.

ИСТОЧНИК KP.RU