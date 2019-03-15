2019-03-15T13:42:57+03:00
Происшествия

В Якутии задержали главу района

Его подозревают в коррупции
Ольга Донская
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--Фото: ЯСИА
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В Якутске по подозрению в коррупции задержан глава Чурапчинского улуса Андрей Ноговицын. Задержание проводили сотрудники УФСБ по Якутии совместно со следователями.

Проверка прокуратуры Чурапчинского района выявила расходование бюджетных средств муниципальной организации на личные нужды задержанного. Установлено, что задержанный незаконно поручил подконтрольному ему директору Чурапчинского учебно-производственного комбината произвести оплату личных строительных материалов из бюджетных средств.

В отношении главы района возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, «использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы, если это деяние совершено из корыстной заинтересованности и повлекло существенное нарушение охраняемых законом интересов организации, совершенное главой органа местного самоуправления».

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные мероприятия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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