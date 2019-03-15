2019-03-15T10:56:42+03:00
Происшествия

Когда тебе холодно: в Якутии грабитель вынес тепловую пушку

Преступника нашли по горячим следам
Ольга Донская
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--Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Из одного строительных магазинов города была украдена тепловая пушка стоимостью 18 000 рублей. Грабителем оказался ранее судимый 37-летний мужчина. Под видом покупателя подозреваемый зашел в магазин, дождался пока продавец отвлечется на других посетителей и похитил с витрины тепловую пушку. Далеко уйти не удалось, через два часа его нашли.

Возбуждено уголовное дело по статье «кража». Подозреваемый помещен в изолятор временного содержания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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