Когда тебе холодно: в Якутии грабитель вынес тепловую пушку

СЕГОДНЯ 10:56 2019-03-15T10:56:42+03:00

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Из одного строительных магазинов города была украдена тепловая пушка стоимостью 18 000 рублей. Грабителем оказался ранее судимый 37-летний мужчина. Под видом покупателя подозреваемый зашел в магазин, дождался пока продавец отвлечется на других посетителей и похитил с витрины тепловую пушку. Далеко уйти не удалось, через два часа его нашли.

Возбуждено уголовное дело по статье «кража». Подозреваемый помещен в изолятор временного содержания.

ИСТОЧНИК KP.RU