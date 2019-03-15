2019-03-15T06:35:10+03:00
Woman

Якутянка участвует на Всероссийском конкурсе красоты «Ты уникальная»

Республику представит нерюнгринка Виолетта Ремпель
Ольга Донская
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Победительница регионального этапа конкурса красоты «Ты уникальная» Виолетта Ремпель, сегодня выступит в финале конкурса, который пройдет в Санкт-Петербурге.

В финал прошли 99 участниц со всех регионов России.

Подготовительный этап конкурса длился 10 дней. В финальном шоу будут несколько испытаний: конкурс в купальниках, мюзиклы и интеллектуальный конкурс. Главным призом станет квартира в Санкт-Петербурге.

Конкурс пройдет сегодня 15 марта в прямом эфире и будет доступен на официальных страницах проекта в социальных сетях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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