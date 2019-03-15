2019-03-15T05:57:51+03:00
Общество

В Якутске состоится VIII съезд Совета муниципальных образований

Съезд пройдет 29 марта в Государственном театре оперы и балета РС (Я) им. Сивцева Д.К. – Суоруна Омоллоона.
Ольга Донская
Поделиться:
--
Изменить размер текста:

29 марта в Якутске пройдет VIII съезд Совета муниципальных образований Республики Саха (Якутия) – ассоциации межмуниципального сотрудничества. Основными вопросами на съезде станут участие органов местного самоуправления в реализации национальных задач, проектирование социально-экономического развития, благоустройство территории и активизация населения.

В этом году проведение съезда Совета МО имеет особенное значение, так как 2019 год в республике объявлен Годом Консолидации.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Якутянка участвует на Всероссийском конкурсе красоты «Ты уникальная»
Якутск посетили представители крупнейшей сети медицинских клиник
Якутские судебные приставы уклоняются от работы
Задай вопрос главе Якутии
В Якутске пойманы риэлторы-воришки
В Якутии начали готовиться к паводку
В Якутске введут единый пригородный автобусный тариф
Не везет, так не везет. В Якутске у жертвы мошенников украл деньги сожитель
Безопасностью граждан во время Кубка мира в Якутске займется полиция
В Якутии двое молодых людей вытащили человека из огня
Стартует тестирование для абитуриентов Международной арктической школы Якутии
На реконструкцию аэропорта «Якутск» требуется 1,4 млрд рублей
В Якутии началась разработка концепции развития подготовки кадров
Грязная вода из кранов Якутска
В Якутск прибыла сборная России по вольной борьбе
Заключенные Якутии рисуют пейзажи
Во время проведения Кубка мира в Якутске появится фан-зона для любителей вольной борьбы
Минздрав Якутии оказывает содействие в расследовании