В Якутске состоится VIII съезд Совета муниципальных образований

СЕГОДНЯ 05:57 2019-03-15T05:57:51+03:00

Съезд пройдет 29 марта в Государственном театре оперы и балета РС (Я) им. Сивцева Д.К. – Суоруна Омоллоона.

Изменить размер текста: A A

29 марта в Якутске пройдет VIII съезд Совета муниципальных образований Республики Саха (Якутия) – ассоциации межмуниципального сотрудничества. Основными вопросами на съезде станут участие органов местного самоуправления в реализации национальных задач, проектирование социально-экономического развития, благоустройство территории и активизация населения.

В этом году проведение съезда Совета МО имеет особенное значение, так как 2019 год в республике объявлен Годом Консолидации.

ИСТОЧНИК KP.RU