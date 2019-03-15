2019-03-15T05:50:12+03:00
Общество

Якутск посетили представители крупнейшей сети медицинских клиник

Состоялась встреча республиканского правительства с главным врачом Клинической больницы МЕДСИ
Ольга Донская
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По итогам встречи с главным врачом Клинической больницы МЕДСИ Леонидом Каревым было решено найти площадки для реализации совместных проектов, также был поднят вопрос о создании современного реабилитационного центра на территории Якутии. Соглашения, достигнутые в рамках визита, позволят республике перенять передовой опыт для улучшения системы здравоохранения. Кроме того, стороны договорились о повышении квалификации и прохождении учебы якутских врачей и фармацевтов в компаниях МЕДСИ.

МЕДСИ — российская сеть частных медицинских клиник. Основана в 1996 году, сообщает пресс-служба Агентства по привлечению инвестиций и поддержке экспорта Республики Саха (Якутия).

ИСТОЧНИК KP.RU

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