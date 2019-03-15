Якутские судебные приставы уклоняются от работы

СЕГОДНЯ 05:09 2019-03-15T05:51:32+03:00

По халатности сотрудников службы должник не платил штрафы больше года

Изменить размер текста: A A

В Удачнинском районе Якутии сотрудники службы судебных приставов, имея данные о наличии денежных средств, больше года не выносили постановление о взыскании штрафов с должника.

Впоследствии все же вынесенное постановление не было исполнено без объяснения причин. «Городской рынок» не уплатил в срок страховые взносы, пени и штрафы.

Неисполнение исполнительного документа судебным приставом-исполнителем влечет нарушение интересов государства и общества.

Прокуратура республики обратилась в Арбитражный суд Якутии с заявлением о признании бездействия судебных приставов.

ИСТОЧНИК KP.RU