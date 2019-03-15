Задай вопрос главе Якутии
Айсен Николаев ответит на вопросы граждан в прямом эфире
-Фото: ЯСИА
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16 марта, на телеканале ГТРК «Саха» (Россия -1) и радио России в 8 утра 40 минут глава Якутии Айсен Николаев примет участие в передаче «Прямой разговор». Свои вопросы могут задать все желающие жители республики.
Задать вопрос можно в прямом эфире, позвонив по номеру 8 (4112) 32-02-02. Вопросы не успевшие прозвучать в эфире, будут переданы участнику после программы.
ИСТОЧНИК KP.RU