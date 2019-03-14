В Якутии начали готовиться к паводку

СЕГОДНЯ 11:32 2019-03-14T11:33:44+03:00

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Для подготовки к весеннему паводку 2019 года с 14 по 15 марта специалистами по ликвидации паводков проводится обучающий семинар. В работе также принимают участие представители муниципальных образований, главы поселений, а также сотрудники предприятий и организаций, ответственные за ГО и ЧС.

В двухдневном семинаре особое внимание будет уделено оформлению и подготовке первичных документов, обосновывающих ущерб, нанесенных весенне-летними паводками. Кроме того, в повестке семинара заявлены выступления по разъяснению методики страхования частной и муниципальной собственности, условия предоставления страховых выплат

ИСТОЧНИК KP.RU