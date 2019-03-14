В Якутске введут единый пригородный автобусный тариф

СЕГОДНЯ 11:25 2019-03-14T11:25:45+03:00

Изменить размер текста: A A

По поручению мэра Якутска Сарданы Авксентьевой, с 1 апреля снижается тариф на пригородные перевозки пассажиров и багажа МУП «Якутская пассажирская автотранспортная компания».

В пригородных маршрутах независимо о направления проезд будет стоить 60 рублей наличными и 51 рубль по транспортной карте «Спутник». Для некоторых направлений цена за поездку снизилась в два раза. На качество перевозок тариф не влияет.

Также на пригородные автобусы вводится электронный проездной билет. Его стоимость составит 2500 рублей. Эта карта имеет месячный срок действия на безлимитное количество поездок.

ИСТОЧНИК KP.RU