Не везет, так не везет. В Якутске у жертвы мошенников украл деньги сожитель

СЕГОДНЯ 10:47 2019-03-14T10:47:48+03:00

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Не так давно потерпевшая стала жертвой мошеннических действий со стороны хозяйки турфирмы: ей продали несуществующую путевку. На этот раз ее обокрал сожитель. Подозреваемый узнал о том, что поездка отменяется и злоупотребив доверием подруги похитил отложенные на отдых деньги. Он проиграл украденные деньги в букмекерской конторе.

На вора возбудили уголовное дело о краже.

ИСТОЧНИК KP.RU