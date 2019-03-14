Безопасностью граждан во время Кубка мира в Якутске займется полиция

СЕГОДНЯ 10:33 2019-03-14T11:13:03+03:00

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Для обеспечения порядка и общественной, предупреждения и пресечения правонарушений и преступлений во время проведения Кубка Мира по вольной борьбе в Якутске с 15 по 18 марта 2019 года, личный состав ОВД республики переходит на усиленный вариант несения службы.

Обеспечением правопорядка займутся сотрудники органов внутренних дел, Росгвардии и частных охранных организаций. Для обеспечения безопасности дорожного движения будут дежурить автопатрули ГИБДД.

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ИСТОЧНИК KP.RU