В Якутии двое молодых людей вытащили человека из огня

СЕГОДНЯ 10:22 2019-03-14T10:22:27+03:00

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В селе Петропавловск Усть-Майского района Якутии произошел пожар в частном жилом доме. Мимо проходили два молодых человека 18-летний Николай Винокуров и 23-летний Алексей Боярский. Увидев пожар, парни сразу побежали к горящему зданию. Так как замок на двери отсутствовал, они сделали вывод, что внутри кто-то есть и открыв дверь обнаружили на полу хозяина и вытащили его на улицу.

Предположительная причина возгорания, ущерб и виновный — устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU