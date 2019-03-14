Стартует тестирование для абитуриентов Международной арктической школы Якутии

СЕГОДНЯ 10:08 2019-03-14T10:08:11+03:00

19, 20 и 21 марта состоится открытое тестирование для обучающихся с 4 по 9 классы

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19, 20 и 21 марта учащиеся с 4 по 9 классы могут пройти открытое тестирование для поступления в Международную арктическую школу.

По итогам будет сформирован резерв абитуриентов. Испытания пройдут в виде тестов по математике, русскому языку и английскому языку в онлайн-режиме по месту обучения детей.

Математику можно сдать 19 марта, русский язык — 20 марта, английский язык — 21 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU