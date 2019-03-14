На реконструкцию аэропорта «Якутск» требуется 1,4 млрд рублей

СЕГОДНЯ 09:33 2019-03-14T09:33:18+03:00

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В 2018 году началась реконструкция аэропорта «Якутск», которая должна завершится в 2021 году. Реконструкция международного терминала оценивается в 1,4 млрд рублей.

13 марта состоялась встреча с потенциальными инвесторами проекта реконструкции международного терминала – представителями Японского банка JBIC и компании Hokkaido Corporation. Представители банка осмотрели аэровокзальный комплекс, международный терминал, а также ознакомились с проектом реконструкции. Японская сторона признает, что в дальнейшем аэропорт может стать крупным транспортным узлом для регионов Дальнего Востока и Сибири и стран Юго-Восточной Азии, что повышает привлекательность указанного проекта для инвестирования.

ИСТОЧНИК KP.RU