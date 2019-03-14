На реконструкцию аэропорта «Якутск» требуется 1,4 млрд рублей
В 2018 году началась реконструкция аэропорта «Якутск», которая должна завершится в 2021 году. Реконструкция международного терминала оценивается в 1,4 млрд рублей.
13 марта состоялась встреча с потенциальными инвесторами проекта реконструкции международного терминала – представителями Японского банка JBIC и компании Hokkaido Corporation. Представители банка осмотрели аэровокзальный комплекс, международный терминал, а также ознакомились с проектом реконструкции. Японская сторона признает, что в дальнейшем аэропорт может стать крупным транспортным узлом для регионов Дальнего Востока и Сибири и стран Юго-Восточной Азии, что повышает привлекательность указанного проекта для инвестирования.
ИСТОЧНИК KP.RU