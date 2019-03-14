2019-03-14T08:42:49+03:00
Общество

В Якутии началась разработка концепции развития подготовки кадров

Целевое видение планируется до 2024 года
Ольга Донская
Поделиться:
--
Изменить размер текста:

В Якутии будет принята концепция развития целевой подготовки кадров с планом мероприятий на 2019-2022 годы и целевым видением до 2024 года.

Первый заместитель министра образования и науки Михаил Присяжный назвал ряд существующих на сегодняшний день проблем – это принятие ответственности работодателя за трудоустройство выпускника ВУЗа, и разработка предприятиями прогноза потребности регионального рынка труда.

Проект концепции целевой подготовки, нацеленной на формирование креативного ядра кадровой экономики, будет дорабатываться.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24