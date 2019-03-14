В Якутии началась разработка концепции развития подготовки кадров
Целевое видение планируется до 2024 года
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В Якутии будет принята концепция развития целевой подготовки кадров с планом мероприятий на 2019-2022 годы и целевым видением до 2024 года.
Первый заместитель министра образования и науки Михаил Присяжный назвал ряд существующих на сегодняшний день проблем – это принятие ответственности работодателя за трудоустройство выпускника ВУЗа, и разработка предприятиями прогноза потребности регионального рынка труда.
Проект концепции целевой подготовки, нацеленной на формирование креативного ядра кадровой экономики, будет дорабатываться.
ИСТОЧНИК KP.RU