В Якутии началась разработка концепции развития подготовки кадров

СЕГОДНЯ 08:42 2019-03-14T08:42:49+03:00

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В Якутии будет принята концепция развития целевой подготовки кадров с планом мероприятий на 2019-2022 годы и целевым видением до 2024 года.

Первый заместитель министра образования и науки Михаил Присяжный назвал ряд существующих на сегодняшний день проблем – это принятие ответственности работодателя за трудоустройство выпускника ВУЗа, и разработка предприятиями прогноза потребности регионального рынка труда.

Проект концепции целевой подготовки, нацеленной на формирование креативного ядра кадровой экономики, будет дорабатываться.

ИСТОЧНИК KP.RU