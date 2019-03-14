Грязная вода из кранов Якутска
Что произошло объяснил Водоканал
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13 марта жители Якутска заметили, что вода из-под крана стала коричневая. Как стало известно, причиной грязной воды стала течь, образовавшаяся на магистральном водопроводе. Диаметр течи 820 мм. Для ремонта водопровода было понижено давление, но для подачи воды в городе в другом водопроводе давление было увеличено. Из-за большого давления вода вымыла осадки, находящиеся во внутриквартальных сетях города
Сейчас вода поступает в штатном режиме.
ИСТОЧНИК KP.RU