2019-03-14T06:08:16+03:00
Общество

Грязная вода из кранов Якутска

Что произошло объяснил Водоканал
Ольга Донская
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13 марта жители Якутска заметили, что вода из-под крана стала коричневая. Как стало известно, причиной грязной воды стала течь, образовавшаяся на магистральном водопроводе. Диаметр течи 820 мм. Для ремонта водопровода было понижено давление, но для подачи воды в городе в другом водопроводе давление было увеличено. Из-за большого давления вода вымыла осадки, находящиеся во внутриквартальных сетях города

Сейчас вода поступает в штатном режиме.

ИСТОЧНИК KP.RU

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