2019-03-14T05:28:38+03:00
Спорт

В Якутск прибыла сборная России по вольной борьбе

По словам главного тренера, сборная рассчитывает только на победу
Ольга Донская
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--Фото: ЯСИА
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14 марта в Якутск прибыла сборная России по вольной борьбе. По словам главного тренера Дзамболата Тедеева, они рассчитывают только на победу.

Команда прибыла без Абдулрашида Садулаева, который должен был возглавить сборную. Причиной стала травма колена, полученная незадолго до вылета. Об участии якутских вольников Арыйана Тютрина и Виктора Рассадина, Тедеев отметил, что оба борца находятся в очень хорошей спортивной форме и думает, что они тоже выступят в составе сборной.

Напомним, Кубок мира по вольной борьбе стартует в Якутске 16 марта. В турнире выступят восемь сильнейших команд мира: России, Ирана, США, Грузии, Японии, Монголии, Кубы и Турции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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