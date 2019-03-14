Заключенные Якутии рисуют пейзажи

СЕГОДНЯ 05:10 2019-03-14T05:10:49+03:00

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Психологи исправительной колонии № 7 на занятиях с осужденными начали использовать новую нетрадиционную арт-терапевтическую технику – рисунок на стекле.

Заключенные с помощью кистей рисуют картинки на произвольные темы цветными красками или гуашью. Чаще они рисуют дом, своих близких, пейзажи и свое будущее.

Рисунок на стекле – это не только вид художественного творчества, но и особый инструмент, с помощью которого психологи диагностируют и в дальнейшем корректируют внутреннее состояние осужденных, помогают преодолевать существующие психологические проблемы и находить пути их решения.

ИСТОЧНИК KP.RU