2019-03-14T05:10:49+03:00
Общество

Заключенные Якутии рисуют пейзажи

Психологи колонии придумали специальную арт-терапию
Ольга Донская
Поделиться:
--
Изменить размер текста:

Психологи исправительной колонии № 7 на занятиях с осужденными начали использовать новую нетрадиционную арт-терапевтическую технику – рисунок на стекле.

Заключенные с помощью кистей рисуют картинки на произвольные темы цветными красками или гуашью. Чаще они рисуют дом, своих близких, пейзажи и свое будущее.

Рисунок на стекле – это не только вид художественного творчества, но и особый инструмент, с помощью которого психологи диагностируют и в дальнейшем корректируют внутреннее состояние осужденных, помогают преодолевать существующие психологические проблемы и находить пути их решения.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Грязная вода из кранов Якутска
В Якутск прибыла сборная России по вольной борьбе
Фан-зона для любителей вольной борьбы в Якутске
Минздрав Якутии оказывает содействие в расследовании
В Якутске наградили победителей этапа Всероссийской олимпиады школьников
Чиновник-вымогатель из Якутии
Экстремал планирует установить очередной мировой рекорд в Якутии
В Якутске планируют построить центр разработки облачных технологий
Якутские третьеклассники снимут семь мультфильмов
В Якутии полицейского побили шваброй
Якутия отпразднует пятилетие присоединения Крыма
В Якутске пройдет фестиваль детского движения
В Якутске пойманы угонщики-путешественники
В Якутск на Кубок мира по вольной борьбе прибыла сборная Японии
Якутяне выберут новый бренд республики
Выбран «Якутянин года – 2018»
В одной из автошкол Якутска нашли грубые нарушения
Горбатого могила исправит: чиновник из Якутии снова пойман пьяным за рулем
Японский банк готов профинансировать комплекс по переработке мусора в Якутске
На велосипеде в Якутию
В Якутске задержан «шутник», сообщивший о минировании аэропорта
Береги честь смолоду, а голову весной
Якутский боксер Михаил Варламов завоевал бронзу в Финляндии
В Верхневилюйском районе Якутии в 15 детских садах не платили компенсации