2019-03-14T05:05:05+03:00
Спорт

Фан-зона для любителей вольной борьбы в Якутске

На стадионе «Дохсун» будет организовано место для онлайн трансляции поединков
Ольга Донская
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Во время Кубка мира по вольной борьбе среди мужчин в Якутске 16 и 17 марта 2019 года в Центре спортивной подготовки «Дохсун» будет организована фан-зона для любителей спорта.

Борцовская фан-зона будет размещена на футбольном поле, где все желающие с 10:00 часов утра смогут посмотреть на большом экране прямую трансляцию всего, что происходит на Кубке мира по вольной борьбе – церемонию торжественного открытия и закрытия Кубка мира, а главное –бои между сильнейшими борцами из восьми стран мира: России, США, Грузии, Кубы, Японии, Турции, Монголии и Ирана.

Вход свободный, онлайн-трансляция будет идти все два дня турнира.

ИСТОЧНИК KP.RU

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