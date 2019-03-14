В Якутске наградили победителей этапа Всероссийской олимпиады школьников

СЕГОДНЯ 03:26 2019-03-14T03:26:55+03:00

Участие в муниципальном этапе приняло более 5000 школьников

В этапе приняло участие 5540 школьников из 47 образовательных учреждений города Якутска

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13 марта в Большом зале Окружной администрации Якутска состоялось торжественное подведение итогов муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников. Победителей и призеров олимпиады поздравила мэр Якутска Сардана Авксентьева.

Победитель олимпиады по английскому языку Любовь Григорьева рассказала, что участие в олимпиадах дает шанс выпускникам поступить на бюджетные места или получить льготы в лучших ВУЗах страны.

Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников в Республике Саха (Якутия) проводится по 29 общеобразовательным предметам. В муниципальном этапе приняло участие 5540 школьников из 47 образовательных учреждений города Якутска. Дипломами награждены 1084 школьника, среди которых 126 победителей и призеров.

ИСТОЧНИК KP.RU