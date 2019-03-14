2019-03-14T03:18:35+03:00
Происшествия

Чиновник-вымогатель из Якутии

Бывший директор муниципального предприятия предстанет перед судом по обвинению в получении взятки
Ольга Донская
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--Фото: Иван МАКЕЕВ
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В Вилюйском районе Якутии завершено расследование уголовного дела заведенного на бывшего директора муниципального предприятия. Установлено, что, занимая должность директора госучреждения в сфере строительства, обвиняемый вымогал деньги у директора коммерческого предприятия. В обмен за взятку злоумышленник обещал общее покровительство при принятии работ и содействие при заключении новых контрактов. Сумма взятки составила 100 000 рублей.

Руководитель коммерческой организации обратился в правоохранительные органы, в следствие чего был освобожден от уголовной ответственности.

Расследование уголовного дела завершено, с утвержденным обвинительным заключением материалы дела направлены в суд для рассмотрения, по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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