2019-03-13T11:16:55+03:00
Общество

Экстремал планирует установить очередной мировой рекорд в Якутии

Он прыгнет с парашютом в одних шортах
Ольга Донская
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Российский экстремал Олег Резанов планирует установить очередной мировой рекорд — прыжок с парашютом с высоты не менее 4 км с открытым телом и максимальной продолжительностью свободного падения.

Олег Резанов — обладатель 11 мировых рекордов выживания на холоде. Первый рекорд поставил во время открытия зимней Олимпиады в Сочи: за две минуты проплыл 125 метров в ледяной воде Черного

Прыжок запланирован в 12:00 23 марта в местности Хомустах. В случае неблагоприятной погоды он будет перенесен на следующий день — 24 марта. В программе дня — показательные прыжки с парашютом спортсменов Федерации парашютного спорта РС(Я) и спасателей Дальневосточного поисково-спасательного центра Росавиации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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