В Якутске планируют построить центр разработки облачных технологий

СЕГОДНЯ 11:07 2019-03-13T11:07:32+03:00

Центр будет функционировать на базе Института математики и информатики СВФУ

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В Якутске планируется открытие офиса крупнейшего мирового провайдера облачных сервисов, что позволит городу уже в ближайшие годы стать одним из центров разработки облачных технологий России. Об этом стало известно на встрече Айсена Николаева с руководством корейской компании Bespin Global.

Директор корейской компании Bespin Global Пак Кенг Хун отметил, что у якутских программистов и инженеров есть большой потенциал.

В случае открытия якутского офиса корейская компания намерена уже в 2019 году создать свыше 50 рабочих мест с дальнейшим ростом численности персонала.

ИСТОЧНИК KP.RU