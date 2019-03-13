В Якутске планируют построить центр разработки облачных технологий
Центр будет функционировать на базе Института математики и информатики СВФУ
-Фото: ЯСИА
Изменить размер текста:
В Якутске планируется открытие офиса крупнейшего мирового провайдера облачных сервисов, что позволит городу уже в ближайшие годы стать одним из центров разработки облачных технологий России. Об этом стало известно на встрече Айсена Николаева с руководством корейской компании Bespin Global.
Директор корейской компании Bespin Global Пак Кенг Хун отметил, что у якутских программистов и инженеров есть большой потенциал.
В случае открытия якутского офиса корейская компания намерена уже в 2019 году создать свыше 50 рабочих мест с дальнейшим ростом численности персонала.
ИСТОЧНИК KP.RU