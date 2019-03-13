Якутские третьеклассники снимут семь мультфильмов

СЕГОДНЯ 10:31 2019-03-13T10:31:40+03:00

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Третьеклассники из поселка Табага в Якутии запустили проект «Семь коренных народов Якутии – семь мультфильмов». Первым из серии вышел мультфильм по сказке «Медведь и Бурундук» на эвенском языке с субтитрами на русском. Текст перевела и озвучила Антонина Винокурова заведующая кафедрой северной филологии в СВФУ.

В течение этого года через социальную сеть Instagram, YouTube и сайты республиканских СМИ учащимися Табагинской школы будут представлены еще шесть мультфильмов — на эвенкийском, долганском, юкагирском, чукотском, якутском и русском языках.

ИСТОЧНИК KP.RU