2019-03-13T10:31:40+03:00
Звезды

Якутские третьеклассники снимут семь мультфильмов

Ребята запустили проект «Семь коренных народов Якутии – семь мультфильмов»
Ольга Донская
Поделиться:
Мультфильмы снимают с помощью покадровой съемки.Мультфильмы снимают с помощью покадровой съемки.
Изменить размер текста:

Третьеклассники из поселка Табага в Якутии запустили проект «Семь коренных народов Якутии – семь мультфильмов». Первым из серии вышел мультфильм по сказке «Медведь и Бурундук» на эвенском языке с субтитрами на русском. Текст перевела и озвучила Антонина Винокурова заведующая кафедрой северной филологии в СВФУ.

В течение этого года через социальную сеть Instagram, YouTube и сайты республиканских СМИ учащимися Табагинской школы будут представлены еще шесть мультфильмов — на эвенкийском, долганском, юкагирском, чукотском, якутском и русском языках.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Экстремал планирует установить очередной мировой рекорд в Якутии
В Якутске планируют построить центр разработки облачных технологий
В Якутии полицейского побили шваброй
Якутия отпразднует пятилетие присоединения Крыма
В Якутске пройдет фестиваль детского движения
В Якутске пойманы угонщики-путешественники
В Якутск на Кубок мира по вольной борьбе прибыла сборная Японии
Якутяне выберут новый бренд республики
Выбран «Якутянин года – 2018»
В одной из автошкол Якутска нашли грубые нарушения
Горбатого могила исправит: чиновник из Якутии снова пойман пьяным за рулем
Японский банк готов профинансировать комплекс по переработке мусора в Якутске
На велосипеде в Якутию
В Якутске задержан «шутник», сообщивший о минировании аэропорта
Береги честь смолоду, а голову весной
Якутский боксер Михаил Варламов завоевал бронзу в Финляндии
В Верхневилюйском районе Якутии в 15 детских садах не платили компенсации